Bakan Ã–zer: EÄŸitimin Ã¶nÃ¼ndeki suni tÃ¼m engeller kaldÄ±rÄ±ldÄ±

ANKARA - Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, 1 milyona yakÄ±n derslik ve 1,2 milyon Ã¶ÄŸretmen sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Sadece fiziksel yatÄ±rÄ±mlar deÄŸil, aynÄ± zamanda insan kaynaÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenle ilgili de devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. Sadece Ã§Ä±plak binalar yapÄ±lmadÄ±; binalarÄ±n iÃ§leri, donatÄ±mlarÄ±, laboratuvarlarÄ± onlarla ilgili devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. Ä°kinci boyutta eÄŸitim ilk kez demokratikleÅŸtirildi. EÄŸitimin Ã¶nÃ¼ndeki, vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, eÄŸitimin Ã¶nÃ¼ndeki oluÅŸturulmuÅŸ suni tÃ¼m engeller kaldÄ±rÄ±ldÄ± bu dÃ¶nemde"Â dedi.



Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, Ankara'nÄ±n Yenimahalle ilÃ§esinde yapÄ±mÄ± tamamlananÂ Dede Korkut Ä°lkokuluâ€™nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Ã–zer, okullaÅŸma ile ilgili rakamlarÄ± gÃ¼ncellediklerini belirterek, "5 yaÅŸtaki okullaÅŸma oranÄ±, yani okul Ã¶ncesi eÄŸitim, MilliÂ EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu yeni dÃ¶nemde en Ã¶ncelikli alanlarÄ±mÄ±zdan biri. Bu ne iÃ§in Ã¶nemli? EÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. AynÄ± zamanda Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n biliÅŸsel ve biliÅŸsel olmayan becerilerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. AynÄ± zamanda istihdamÄ± artÄ±rmayla ilgili olarak Ã§ok Ã¶nemli. Yani bir sÃ¼rÃ¼ boyutta faydasÄ± olan bir eÄŸitim kademesi. 2000'li yÄ±llarda 5 yaÅŸtaki okullaÅŸma oranlarÄ± sadece yÃ¼zde 11'di. BugÃ¼n yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarla yÃ¼zde 95'e Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lkokuldaki okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 99,63'e geldi. Yani yÃ¼zde 100'e yaklaÅŸtÄ±. Ortaokuldaki okullaÅŸma oranlarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 99,44'e ulaÅŸtÄ±. O da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 100. OrtaÃ¶ÄŸretimdeki 2000'li yÄ±llardaki okullaÅŸma oranÄ± sadece yÃ¼zde 44'tÃ¼. Yani lise Ã§aÄŸ nÃ¼fusunun sadece yarÄ±sÄ± okullarda kendisine yer bulabiliyordu. BugÃ¼n gelinen noktada yÃ¼zde 95,06'ya ulaÅŸtÄ± bu oranlar. KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n okullaÅŸmasÄ±yla ilgili devasa bir adÄ±m atÄ±ldÄ±. OrtaÃ¶ÄŸretimde kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n okullaÅŸma oranlarÄ± yÃ¼zde 39'du. BugÃ¼n yÃ¼zde 94,66'ya, yani yÃ¼zde 95'e ulaÅŸtÄ±" dedi.



'EÄžÄ°TÄ°M DEMOKRATÄ°KLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°'



Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±rken Ã¼Ã§ Ã§ok kritik adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zer, "Bir devasa okullar, destekler yapÄ±ldÄ±. 2000'li yÄ±llarda 300 binler seviyesindeyken bu Ã¼lkenin eÄŸitimdeki derslik sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 857 binleri aÅŸtÄ±. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 1 milyona yakÄ±n dersliÄŸi olan bir eÄŸitim sistemimiz var. Ve hala yapÄ±lmaya devam ediyor. EÄŸitim sisteminin en kritik niteliÄŸinin iyiye doÄŸru evirilmesinde en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±yÄ± saÄŸlayan Ã¶ÄŸretmen sayÄ±sÄ± 500 binlerden 1.2 milyonlara geldi. Sadece fiziksel yatÄ±rÄ±mlar deÄŸil, aynÄ± zamanda insan kaynaÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenle ilgili de devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. Sadece Ã§Ä±plak binalar yapÄ±lmadÄ±; binalarÄ±n iÃ§leri, donatÄ±mlarÄ±, laboratuvarlarÄ± onlarla ilgili devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. Ä°kinci boyutta eÄŸitim ilk kez demokratikleÅŸtirildi. EÄŸitimin Ã¶nÃ¼ndeki, vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, eÄŸitimin Ã¶nÃ¼ndeki oluÅŸturulmuÅŸ suni tÃ¼m engeller kaldÄ±rÄ±ldÄ± bu dÃ¶nemde. Bir taraftan devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lÄ±rken aynÄ± zamanda eÄŸitim toplumsal taleplere Ã§ok daha duyarlÄ± hale getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Ã–zel eÄŸitime ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ±n bulunduklarÄ± noktalarda eÄŸitime eriÅŸebilmeleriyle ilgili devasa yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. BugÃ¼n 400 binin Ã¼zerinde Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencimiz, ya okullarda kaynaÅŸtÄ±rma ve bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme olarak ya kendinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan Ã¶zel eÄŸitim ve uygulama okullarÄ±nda, meslek okullarÄ±nda veyahut da gelemiyorsa evlerinde eÄŸitimle buluÅŸturuluyor. Ä°ÅŸte bu yatÄ±rÄ±mlarla beÅŸeri sermayenin niteliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili devasa bir seferberlik gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu" dedi.Â



'YATIRIMLAR 2023 YILINDA DA DEVAM EDECEK'



1Â yÄ±l gibi kÄ±sa sÃ¼rede yaklaÅŸÄ±k 5Â milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± Ankara'ya kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zer, "Ankara'ya gerÃ§ekten son 1 yÄ±l iÃ§erisinde Ã¶zel Ã¶nem gÃ¶sterdik. Ä°nÅŸallah, bunlar realize oldukÃ§a Ankara'da eÄŸitimle ilgili Ã§ok daha farklÄ± hikayeler ortaya Ã§Ä±kacak ve bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapmaya 2023'te de devam edeceÄŸiz. Tek istediÄŸimiz ÅŸey; Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ±, gÃ¼venli ve deÄŸerlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir okul ikliminde eÄŸitim almalarÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek. Ã–ÄŸretmenlerimizin bu kadar gÃ¼venilir, saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamda Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Okul yÃ¶neticilerimizin dimdik ayakta durarak tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± MEB ile koordineli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir mekanizmayla yÃ¶netim becerisini sÃ¼rekli gÃ¼Ã§lendirmek" ifadelerini kullandÄ±.



KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Bakan Ã–zer ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek okulun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. SÄ±nÄ±flarÄ± gezen Bakan Ã–zer,Â Ã¶ÄŸrencilerle ve Ã¶ÄŸretmenlerle sohbet etti.