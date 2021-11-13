Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 

Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz 

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katıldı. Törende konuşan Özer, "Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız." dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 15:40
0 Okunma
Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz 

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkiinde İstanbul Sanayi Odası tarafından, 'İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 meslek lisesi öğrencisi ile burada fidan dikti. Hatıra ormanına toplamda 20 bin fidan dikildiği belirtildi. Fidan dikimi öncesinde konuşan Bakan Özer, pandemi sürecinde meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikleri, solunum cihazları ve maskelerin önemine dikkat çekti. 

Bakan Özer, "İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazı başlangıçlarla başladık. Sonra giderek proje çeşitlenmeye, filizlenmeye, yeni üretmeye, yeni projeleri tetiklemeye başladı. Geldiğimiz noktada İstanbul'un çok önemli bir kısmında İstanbul Sanayi Odamızda mesleki eğitimi yeniden yola koyduk. Türkiye'nin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş dünyamız, işverenlerimiz, mesleki eğitim mezunlarının olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İstihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğu bugünkü yüz 20 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Artık şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye'de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz. " dedi.

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Gelinen noktada meslek lisesi Türkiye'nin sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi noktalara gelmeye başladı. 81 ilde vermiş olduğumuz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, sektörlerde çok güçlü iş birlikleri başladık. Yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız. Biz sizlere eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde hep birlikte olmamız lazım. Bakın Covid-19 salgını süresinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Paranızın olması tek başına yeterli değil. Üretemediğiniz zaman paranız olsa bile satın alabilmeniz mümkün değil. Bu sıralarda oturan, arkada oturan o kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir kenara bıraktılar ve sizler için maskeden dezenfektana yüz koruyucu siperlikten videolar cihazına, solunum cihazına, maske makinesine kadar tüm ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa sürede üretebildiler. Ben bu vesileyle bu güzel öğrencilerimize bu fedakarlıklarından dolayı da en içten şükranlarımı sunuyorum. Aslında Covid-19 salgını süresinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu üretim performansı yıllardan beri meslek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebiliriz ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı değilim, aynı zamanda Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda devlet ve milletimin yanında olan bir kara gün dostuyum' diyebildiler. Bu çok anlamlı bir mesaj. İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini artırarak iş gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıMahmut ÖzerÇatalcaİSO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti
Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti
Burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı
Burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans