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Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2022 Cuma 16:35
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi

ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanun özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı ve artık 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Gazetecilere ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 7 Şubat'ta 81 ilde ikinci dönemin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Tüm süreci Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini kaydeden Özer, "İkinci dönemin tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, öğretmenlere mahsus meslek kanunun dün TBMM'den geçtiğini belirterek, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı için çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanun özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı ve artık 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu. Bu sürece destekleri adına Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım hem öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımız arz ediyorum. İnşallah bundan sonra öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zaman yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAMIN KAHRAMANI ÖĞRETMENLER'

Pandemi sürecinde salgınla mücadelenin en büyük kahramanlarının birinin öğretmenler olduğunu belirten Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz 5 ay boyunca maskeyle devam etti ve aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. O nedenle öğretmenlerimiz kutluyorum ve yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da tüm öğretmenlerimize milli eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özeröğretmenler
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