Bakan Ã–zer, tarÄ±m liselerinin etkinliÄŸi iÃ§in Hollanda'yÄ± ziyaret edecek

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Bakan Mahmut Ã–zer, tarÄ±m alanÄ±nda nitelikli insan kaynaÄŸÄ± yetiÅŸtirilmesi, TÃ¼rkiye'nin tarÄ±msal Ã¼retim Ã¼ssÃ¼ haline gelmesinde tarÄ±m liselerinin aktif rol almasÄ± iÃ§in uygulamalarÄ± yerinde gÃ¶rmek iÃ§in 19-20 Ekim'de Hollanda'ya ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bakan Ã–zer,Â Hollanda EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanÄ± Robbert DÄ±jkgraaf ile bir araya gelecek. Bakan Ã–zer'in HollandalÄ± mevkidaÅŸÄ± DÄ±jkgraaf ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede 2Â Ã¼lke arasÄ±ndaki mevcut ve muhtemel iÅŸ birliklerinin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Ã–zer,Â tarÄ±m alanÄ±nda dÃ¼nyada en iyi Ã¼niversite olarak kabul edilen Wageningen Ãœniversitesi ile yenilikÃ§i tarÄ±m uygulamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sektÃ¶r ile eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n bir arada yer aldÄ±ÄŸÄ± World Horti Center'Ä± ve tarÄ±m alanÄ±nda Ã¶rnek teÅŸkil eden okullar ileÂ kuruluÅŸlarÄ± ziyaret edecek.Â Ã–zer,Â Â Wageningen Ãœniversitesi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Sjoukje Heimovaara ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Ã–zer'in,Â Hollanda ziyaretinde genel olarak tarÄ±m eÄŸitimi konusundaki tecrÃ¼beler ve iyi uygulamalar hakkÄ±nda bilgi edinilmesi, tarÄ±m baÅŸta olmak Ã¼zere eÄŸitimin farklÄ± alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.

BAKAN Ã–ZER: TARIM LÄ°SESÄ° SAYISINI 146'YA ULAÅžTIRDIK

Bakan Ã–zer, Hollanda ziyaretine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemlerde Ã¶zellikle gÄ±da tedarik zincirlerinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k alanÄ±nÄ± Ã§ok daha kritik bir sektÃ¶r olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu baÄŸlamda Ã¼lkemizi tarÄ±m Ã¼ssÃ¼ haline getirmek ve bu kriz anlarÄ±nda Ã¼lkemizi avantajlÄ± bir konuma taÅŸÄ±yabilmek iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak tarÄ±m liselerimizi yeniden yapÄ±landÄ±rma kararÄ± aldÄ±k. 123 tane tarÄ±m listesine ilave olarak bu sene 23 tane daha aÃ§arak tarÄ±m lisesi sayÄ±sÄ±nÄ± 146'ya ulaÅŸtÄ±rdÄ±k"Â dedi.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'yla birlikte kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ geliÅŸtirdiklerini aktaranÂ Ã–zer,Â Â "TarÄ±m liselerimizin birlikte mÃ¼fredatÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi ve son teknoloji uygulama laboratuvarlarÄ±nÄ±n tesisi, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã¶nceliklerine gÃ¶re eÄŸitimin yeniden dizaynÄ±yla ilgili Ã§ok kapsamlÄ± bir iÅŸ birliÄŸine adÄ±m attÄ±k. AynÄ± zamanda bu liselerimizin uygulama alanÄ± olan 4 milyon metrekarede de Ar-GeÂ merkezleri kurarak tarÄ±mla ve hayvancÄ±lÄ±kla ilgili yeni yaklaÅŸÄ±mlarÄ± uygulamalÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirme imkanÄ±na kavuÅŸmuÅŸ olduk"Â diye konuÅŸtu.

Bakan Ã–zer, dÃ¼nyadaki tarÄ±m uygulamalarÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atan Hollanda'daki tarÄ±m uygulamalarÄ±nÄ± yerinde gÃ¶rmek istediklerini belirterek, "Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼zle, uzman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte 2Â gÃ¼nlÃ¼k bir Hollanda ziyareti gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Orada hem EÄŸitim BakanÄ±'yla hem de tarÄ±mla ilgili dÃ¼nyada Ã§ok Ã¼nlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atmÄ±ÅŸ olan Ã¼niversitelerde tarÄ±m eÄŸitiminin nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, nasÄ±l iyileÅŸtirildiÄŸi ve yeni teknolojilerle tarÄ±ma bakÄ±ÅŸÄ±nÂ nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸiyle ilgili yeni geliÅŸmeleri yerinde gÃ¶rme imkanÄ±mÄ±z olacak. Umut ediyorum ki Hollanda'daki Ã§alÄ±ÅŸmalarla birlikte TÃ¼rkiye'de son 1 yÄ±l iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸumuz tarÄ±m alanÄ±ndaki yeni yaklaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getirme imkanÄ±na kavuÅŸmuÅŸ olacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â