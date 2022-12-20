Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.392,56
ALTIN
1.083,49
DOLAR
18,66
STERLİN
22,69
EURO
19,86
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Bakan Özer: Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarla öğrencilerin yanındayız

20 Aralık 2022 Salı 14:24
Bakan Özer: Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarla öğrencilerin yanındayız

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. 21 Ocak'ta başlayan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatili olan 21 Ocak-5 Şubat'ta matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanında 4 farklı kurs açacak. Matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak, öğrenci başvuruları ise 12-17 Ocak'ta alınacak. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) kursları takviminde ise öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak'ta yapacak. Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı sınıf, 7'nci ve 8'inci sınıf, 9'uncu ve 10'uncu sınıflarla 11'inci ve 12'nci sınıflar için 5 grupta etkinlik yapılacak. Öğrenci, bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler 1 dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara dahil olacak. 2 kursa katılan öğrenci, haftada 40 saat ders almış olacak.

BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Öğrenci en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek. Haftalık 16, toplamda 32 saat atölyelere katılabilecek. BİLSEM kursları 2'nci ve 12'nci sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

'YER SINIRLAMAMIZ YOK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez geçen yaz tatilinde başlatılan ücretsiz kurs uygulamasının öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlk kez yaz tatilinde açtığımız kurslardan 1 milyon öğrencimiz yararlandı. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok verimli geçen bu kursların devam etmesini istediklerini belirtti. Bakanlık olarak yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kurslarımız her öğrencimizin erişebileceği şekilde tasarlandı. Bu kurslarda öğrenmeyi çok daha eğlenceli hale getiren bir çerçeve programımız var. Yer sınırlamamız yok. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılabilecek. 21 Ocak'ta başlayan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÖzerYarıyıl Tatiliücretsiz Kurslar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meslek liselerinden ekonomiye 11 ayda 1 milyar 955 milyon lira katkı
Meslek liselerinden ekonomiye 11 ayda 1 milyar 955 milyon lira katkı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek 
TED Meşale Çarşısı, maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oluyor
TED Meşale Çarşısı, maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oluyor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans