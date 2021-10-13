Bakan Özer: Yükseköğretime erişim kolaylaştı

ANKARA, (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yükseköğretime erişim kolaylaştı. Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğini artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayaİkları üzerinde durması için çok kıymetli" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nce çevrim içi hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurt Dışı Bursiyerleri Buluşma Etkinliği' kapsamında, yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora bursiyerleriyle bir araya geldi. Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını dile getiren Özer, son yıllarda Türkiye'nin yükseköğretimde büyük gelişme katettiğini söyledi. 2002 yılında yaklaşık 70 olan üniversite sayısının şu anda 200'leri aştığını vurgulayan Özer, "Bu sayı, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıyor. 2002'lerde yüzde 14'ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı şu anda yüzde 44'ün üzerine çıktı. Yükseköğretime erişim kolaylaştı. Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğini artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik" diye konuştu.

Yaklaşık 50 ülkeden 1400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda öğrenciler ise Bakan Özer'e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş, öneri ve taleplerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, bu bursu almaya hak kazandı.