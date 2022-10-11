Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık

KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ay gibi kısa sürede 1800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Özer, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti, ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası konuşan Bakan Özer, "Hem Kayseri'deki eğitimin mevcut durumunu hem de kalitesinin artırılabilmesi için neler yapabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda Kayseri'nin bugün itibarıyla 690 milyon TL olan yatırım bütçesini, yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yeni yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. En büyük öncelik verdiğimiz alan; okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. 10 ay gibi kısa sürede 1800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık. Dolayısıyla tüm gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle kentlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.



Kayseri'ye 20 yeni anaokulu kazandırdıklarını belirten Bakan Özer, "Aynı zamanda İl Değerlendirme Toplantısı'nda gördük ki; ikili eğitim ile ilgili Kayseri'nin problemleri var. Yeni ilkokullar ile ortaokulları destekleme kararı aldık. Bu kapsamda 12 tane ilkokul ve 1 tane de ortaokulu mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık. Okullarımızın büyük onarım kapsamında çatısıydı, ıslak zeminiydi, farklı mekanlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile ilgili ödeneğimizi 100 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Kısaca Kayseri'nin eğitim yatırımlarını 690 milyondan yaklaşık 1,5 milyara çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'



​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapımı tamamlanan Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Spor Salonu'nun açılış programına katıldı. Açılıştaki konuşmasında eğitimin önemine değinen Bakan Özer, "Galiba Kayseri usulü böyle. Hayırseverleri gösterip hep bizden istiyorlar. Ben zannettim ki tüm yatırımları hayırseverlerimiz yapacaklar ama sabahtan beri gelmiş olduğum Kayseri'de gerçekten inanılmaz yatırımlar verdik. Kayseri Valiliği'mizde Kayseri'mizin eğitimde gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Kayseri eğitimde adından söz ettiren önemli şehirlerimizden biri. Biz de mevcut durumunu çok daha iyi noktalara çekebilmek için bakanlığımızın tüm bürokratları ile kesenin ağzını açtık. Biz buraya gelirken Kayseri'nin eğitim alanında 690 milyon TL'lik yatırım bütçesi vardı. Bugün bu rakamı 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu daha başlangıç. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sizler bu şekilde örnek teşkil edin ki bizler de sizlerin yaptığının 2-3 katını yapma mahcubiyeti hissedelim" dedi.



'BUGÜN 857 BİN DERSLİĞİ OLAN EĞİTİM SİSTEMİMİZ VAR'



Eğitimde gelinen noktayı değerlendiren Bakan Özer, "Aslında 1950'li yıllara gitmeye gerek yok. Eğitimdeki geldiğimiz noktayı mukayese etmek için 20 yıla gitmek yeterli. 2000'li yıllarda bu ülkede okul öncesinde, ortaöğretimde ve yükseköğretimdeki okullaşma oranları yüzde 50'nin altındaydı. Rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkelerinin ise yüzde 90'ların üzerindeydi. 2000'li yılların eğitimdeki manzarası buydu. İşte 2000'lerdeki bu eğitim manzarası bakın 20 yıl gibi kısa sürede ne hale geldi. 5 yaş öncesindeki okullaşma oranı yüzde 11'di, bugün yüzde 94. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'dü, bugün yüzde 95. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14'tü, bugün yüzde 48. Yani ilk kez bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmada en etkin enstrüman olan eğitim ilk kez bu kadar verimli kullanıldı. Sizlerin çocukları eğitimin tüm kademelerine ücretsiz erişebilme imkanına sahip oldular. Düşünün 2000'li yıllarda 300 binler civarında derslik vardı. Bugün 857 bin dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. 57 bin 108 okulumuz var. 2000'li yıllarda eğitim sistemindeki öğretmen sayısı 500 bindi. Bugün 1,2 öğretmen var. Şu an gelinen noktada 19,1 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk" diye konuştu.



'SÖZ SÖYLEMEK YAPANIN HAKKIDIR'



Son dönemde yapılan başörtüsü tartışmalarına değinen Bakan Özer, şöyle devam etti:



"Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Hatırlayın, başörtüsü yasakları vardı. Liseye ve yükseköğretime giden çocuklarımız başörtüsünden dolayı eğitimlerine devam edemiyorlardı. Özellikle yükseköğretim alanında ciddi dramlar ve acı hikayeler ortaya çıkmıştı. Kendi ülkesini terk edip yurt dışında eğitimine devam etmek zorunda kalan başörtülü kadınlarımız vardı. Bugünlerde eleştirmek ve söz söylemek çok kolay. Söz söylemek yapanın hakkıdır. Sorunları gidermek için çabalayanların hakkıdır. Bugün kadına şiddetle ilgili kadın haklarıyla ilgili konuşanlar o gün başörtüsünden dolayı anayasal hakkına ulaşamadığı zaman o kadınların kadın hakları gasbediliyor, diye bir kelime edemediler. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, o gün başörtüsünden dolayı yurt dışına giden kadınların sayısı arttığı zaman beyin göçünden bahsetmediler. Niye? Çünkü umurlarında değildi. Bu ülkenin vatandaşının çocuğunun eğitimle buluşması zerre kadar ilgilendirmiyordu. Ancak kendi koydukları kurallar çerçevesinde geliyorsa okullara girmelerine izin veriyordu. Düşünün bu ülkede katsayı tartışması yaşandı. İmam hatip liseleri ve meslek liseleri 12 yıl akademik olarak başarılı öğrencilerden arındırıldı. Dert neydi? Dert çok basitti. İmam hatip lisesi mezunundan kaymakam olmasın, vali olmasın, iş adamı olmasın ve başarılı kariyere sahip insanlar yetişmesindi. Meslek lisesindeki amaç neydi? Bu ülke ekonomik kalkınmasını gerçekleştiremesin. 2012 yılında katsayı uygulaması kaldırıldı. Başörtüsü yasağı ve katsayı uygulaması kaldırıldı. Bunlar az kazanımlar mı? Aslında bu şudur; ülkenin insanlarında hiçbir ayrıma yol açmadan kadın- erkek- kız demeden, mezhepsel ayrımlar yapmadan herkesi kucaklayarak eğitim sistemiyle buluşturabilme yiğitliğidir. Bu yiğit hikayenin bir kahramanı var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır."