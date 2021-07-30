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Bakan Selçuk: 11 ilde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Temmuz 2021 Cuma 14:56
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Bakan Selçuk: 11 ilde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için oluşturulan 'Mobil Okul'u ziyaret etti. Selçuk, "Tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için başlatılan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamlı bir programla devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan öğrencilerle birlikte tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için de ayrı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay'da 'Telafide Ben de Varım' programı için 'Mobil Okullar' oluşturuldu.

BAKAN SELÇUK, 'MOBİL OKUL'A KONUK OLDU

Bakan Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki 'Mobil Okul'a konuk oldu. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademedeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti. Tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz, sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak, 'fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz' diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mobil OkulProjeBakan Selçuk
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