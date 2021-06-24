Bakan Selçuk 'Anadolu Masal Evi'nin açılışını yaptı

Bakan Selçuk, Ankara Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü'nde 'Anadolu Masallar Projesi' kapsamında hizmete sunulan 'Anadolu Masal Evi'nin açılış törenine katıldı. Programda Selçuk'un yanı sıra Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı katıldı. Selçuk, 'Masal Evi'nin öneminden bahsederek, "Burada bütün ekip arkadaşlarımız ile beraber bir sevinci yaşıyoruz. Bu sevinç aslında bin yıllık bir sevinç. Bizim kültürümüzün dokularında yer alan, ninelerimizin, dedelerimizin dillerinde yerleşmiş olan masallarımızı aktarmanın bir projesi bu. Bunu sahici bir şekilde yeni nesiller ile paylaşmak söz konusu. Bu yüzden Masal Evlerini çok önemsiyorum. Çünkü çocuklarımız ile gerçekçi ve sahici bir bağ kurabiliyoruz. Bunun yol açtığı yansımaları gördükçe inanın yaptığımız bütün projeler içinde çok özel bir yere sahip oluyor bu Masal Evleri" dedi.

'MASALSI DÖNÜŞÜM OLUŞTURACAĞIZ'

Bakan Selçuk, 'Masal Evleri'nde geleneksel oyunların oynandığını, beceri atölyelerinin bulunduğunu belirterek, "300 binden fazla öğretmenimizin, Anadolu masallarını, Dede Korkut masallarını öğrenmiş olması, drama ile bu konuda destek almış olmaları bütün öğretmenlerimizin aslında Anadolu kültürü ile yeniden tanışması ve somut olarak da bunun karşılığını bulması anlamına geliyor. Bu nedenle öğretmenlerimizin masalları öğrenirken kendi evlerindeki çocuklarına da masallarını anlatmaları, aslında derslerini sunarken masal tadında dersler sunmaları için de bir fırsat oluşturuyor. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin Masal Evlerindeki duruşları, oturuşları, gülümsemeleri bambaşka bir duygu uyandırıyor bizde ve orada olmaktan ne kadar mutlu olduklarına tekrar şahit oluyoruz. Bu büyük emeğin ve büyük yolculuğun içerisinde başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün çocuklarımızın da katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu çabaları daha da büyüteceğiz ve tüm Türkiye'de Masal Evleri ile ilgili masalsı bir dönüşüm oluşturacağız. Çünkü masallar ile birlikte çocuklar ile olan bağımızın güçlendiğini ve büyüklerimizin yaptıklarını çok daha iyi hissettiğimizi görüyoruz. 'Çocuklara değerler, kültür nasıl aktarılmalı' tam da bu sorunun cevabı burada yatıyor. 'Masal Evleri' bunun en büyük aracı. Sadece 'Masal Evi' olarak yer almıyor, geleneksel oyunlarımız, beceri atölyelerimiz hepsi bu evlerde yer alıyor. Çocuklarımızın masal tadında bir eğitim, bir terbiye süreci içerisinde yaşamalarına katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, açılışın ardından 'Masal Evi'ni gezerek, çocuklarla birlikte geleneksel oyun olan ve cevizle oynanan 'koz'u oynadı. Bakan Selçuk, daha sonra 'Masal Evi'nin bahçesinde çiçek diken çocuklara yardım etti.