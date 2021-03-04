Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı

ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların kendi kültür mirası rehberliğinde farklı evrenlerin kapılarını aralayacağı ve onların hayal dünyalarını daha da genişletecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Hazırlıkları tamamlanan 'Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri' projesi kapsamında 220 bin öğretmene 'Masal Anlatıcılığı' eğitimi verildi. Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikâyeleri Eğitim Setleri ile birlikte onlarca kitap ile oyun kartı hazırlandı ve Anadolu Masal Evleri hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu Masalları Youtube kanalında ünlü isimler, çocuklar ve öğretmenlerin anlattığı masallar, yüzbinlerce kişiye ulaştı.



'MASAL' KELİMESİNİN BÜYÜSÜNÜ VURGULAMALIYIZ'



Bakan Selçuk, Ankara'da otelde gerçekleştirilen projenin tanıtım programından konuştu. Bakan Selçuk, çocuklara teknolojinin çok ötesinde Anadolu'nun hikaye ve masallarının öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Selçuk, "Biz bu topraklarda, bu coğrafyada yüksek bir dikkatle bütün dünyayla belirli bir yarışma, dayanışma ve rekabet içerisinde olacaksak, çocuklarımız dünyadaki akranlarıyla bir şekilde yarışacaksa, bizim öncelikle teknolojinin çok ötesinde içerik ve muhteva üzerinde yeniden düşünmemiz lazım. Teknolojiye ulaşmak kolay, raflardan satın alırsınız; ama içerik olarak ne koyacağız ve neyi paylaşacağız? İşte bu 'Anadolu ve Dede Korkut'un Masalları' projesi bizim kopmuş olan tanelerimizi bir araya getiren, bağlayan ve birlikte aynı düşünce ufkunu selamlayan bir ülkü ve ilke etrafında birliğimizi sahici bir şekilde, içi boş söylemlerden ari bir şekilde bize sunuyor. İşte bu nedenle 'masal' kelimesinin büyüsünü vurgulamamız lazım. 220 bin öğretmenin masal öğretmenliği sertifikası alması ve bu ülkenin kılcal damarlarında bu sertifika suretiyle çocuklarımızın kulaklarına ve gönüllerine Anadolu’nun binlerce yıllık nefesini sunmaları çok büyük bir eser olarak karşımızda duruyor" dedi.



'BU TOPRAKLARDA KİMSE KENDİNİ KÖKSÜZ HİSSETMESİN'



Bakan Selçuk, masal evleri projesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Masal evlerimiz vasıtasıyla mümkünse bir hedef olarak ortaya koyduğumuz, tüm ilçelerimize masal evleri kurarak, bu evlerimizde bir masalla nasıl gerçek inşa edilir projesine hizmet etmesine yol açmak istiyoruz. Gerçek, masalla ve hayalle inşa edilir, o yüzden de bu çabalar sadece bugünü aydınlatmıyor emin olun geleceği aydınlatıyor. Bu topraklarda kimse kendisini köksüz, çaresiz, ufuksuz hissetmemesi için bize yol işaretleri sunuyor" ifadelerini kullandı.