Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1386
ALTIN
456.844
DOLAR
8.1543
STERLİN
11.1956
EURO
9.7131
66 öğretim üyesi alınacak
66 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
29 araç ihale usulü ile satılıyor
29 araç ihale usulü...
77 personel alacak
77 personel alacak

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın deneyerek, keşfederek var olmalarını istiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı. Bakan Ziya Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2021 Pazartesi 16:01
0 Okunma
Bakan Selçuk: Çocuklarımızın deneyerek, keşfederek var olmalarını istiyoruz

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde içerik ve uygulamanın geliştirilmesi amacıyla ilkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına yönelik çalışmaları destekleyen 'Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulması hedefi gerçekleşiyor. Bugüne kadar ülke genelindeki okullarda 9 bin 133 adet Tasarım Beceri Atölyeleri kurularak, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ayrıca, oul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı.

BAKAN SELÇUK: BİNLERCE DENEYİMİMİZ OLDU

Açıklama değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz. Bunun için eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü, sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller, dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü ve zarif bir duruş sergileyebilmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Sanatın ince ayarından geçmiş, içindeki müfredatı açığa çıkarabilmiş nesiller yetiştirmek için oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyeleri'mizde (TBA) şimdi binlerce deneyimimiz oldu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıEğitimöğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans