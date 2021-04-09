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Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinin salgın dönemindeki uluslararası başarısına dikkat çekerek, dünyada başka örneğinin olmadığını söyledi. Selçuk, "Dünyada ikinci bir ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin koşturması, en ön sırada olsun. Sadece Türkiye’de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler vesaire onlarca belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da meslek liseleriyle gurur duyuyorum" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Nisan 2021 Cuma 15:05
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Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum

KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açılış ve ziyaretlere katılmak üzere Kırklareli’ye geldi. Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temel atma töreni ile programına başlayan Bakan Selçuk, meslek liselerinin, salgın döneminde yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Bu çalışmaların dünyada başka örneğinin olmadığını belirten Selçuk, meslek liseleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Salgın döneminde eğitimin kalitesini artırmak ve hiçbir öğrenciyi ihmal etmemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Selçuk, "Genel eğitimin çok ötesinde mesleki eğitime ayrı bir bakışımız var çünkü mesleki eğitimi ekonomi ile ilgili görüyoruz, istihdamla ilgili görüyoruz. Bundan dolayı da mesleki eğitimine çok ihtimam gösteriyoruz. 'Ara eleman' diye ifade edilen, bizim 'aranan eleman' diye ifade ettiğimiz insanların hızla yetişmesi ve teknolojiye uyumunun sağlanması çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin meyvesini alıyoruz ve 1 yıl içinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64’lük artış oldu" diye konuştu. 

'DÜNYADA BÖYLE İKİNCİ ÜLKE YOK'

Türkiye genelinde gençlerin mesleki eğitime yönelme konusunda yeni atılım içinde olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: 

“Yüzde 1’lik dilimden alan meslek liselerini artık konuşuyoruz. Çocuklarımızın iş garantili ve iş öncelikli olduğunu konuşuyoruz. 50’den fazla otelin içindeki turizm otelcilik liselerimizin durumunu konuşuyoruz. Denizcilik sektöründe uluslararası gemilerde çalışacak teknisyenlerle ilgili geçen ay imzaladığımız protokolle 6 okulumuzdan mezun olan çocuklarımızın hepsine iş garantisi sağlamanın mutluluğu içindeyiz. 52-53 sektörün hepsiyle görüşerek her birinin ihtiyacının ne olduğunu somutlaştırarak ve ‘Neye ihtiyacınız varsa biz buradayız’ ifadesini kullanarak, protokoller imzaladık, birtakım çalışmalar yaptık. Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında faaliyetlerimiz devam ediyor. Meslek liselerinin salgın dönemindeki uluslararası başarısı dikkat çekiyor. Niye uluslararası başarı diyorum? Çünkü dünyada ikinci ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin koşturması, en ön sırada olsun. Sadece Türkiye’de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler vesaire onlarca belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da meslek liseleriyle gurur duyuyorum. 'Meslek liseleri memleket meselesi' derken bunun sahici olmasını, hakkının verilmesini birinci derecede önemsiyoruz." 

'KANUN DEĞİŞİKLİĞİYLE SON MÜJDELER HAYATA GEÇECEK'

Vize ilçesinde temeli atılan meslek lisesinin istihdama katkısının yüksek olacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Meslek lisesi ile ilgili konular özellikle hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular ve önümüzdeki yıllarda meslek liselerinin daha büyük atılımlar içinde olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bunun altyapısı kuruldu, tedbirleri alındı. Okullardaki üretimle ilgili yüzde 15 hazine kesintisi, yüzde 1’e indirildi. Meslek Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerimizin mezun olduklarında bir de açık liseyi bitirme mecburiyetleri ortadan kaldırıldı. Lise mezunu sayılmaları ile ilgili tedbir alındı, askerlikle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bunun gibi daha onlarca tedbir alınarak meslek liselerinin meslek eğitim merkezlerinin önü açıldı. Önümüzdeki dönemde 2 kanun değişikliği ile meslek eğitimi ile ilgili son müjdeler de hayata geçmiş olacak. Bunu da umutla mutlulukla bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı. Buradaki programı sonrası Kırklareli Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret eden Selçuk, ardından Umutlu Yarınlar Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk’un Kırklareli programı, Vali Osman Bilgin’i makamında ziyaret etmesiyle devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukMeslek Liseleri
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