Bakan Yanık: Güvenli Kitap Listesi'ne gençleri de dahil ettik

ANKARA, (DHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesine gençlere yönelik kitapları da dahil ederek, internet sitesinden 1093 kitaptan oluşan yeni liste paylaştı. Bakan Yanık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları paylaştı. Yanık, kitapların; çocukların dinleme ve anlama becerilerini, kendini ifade etme yeteneklerini, sözel anlatımlarını ve kelime dağarcıklarını geliştirdiğine, hayal dünyalarını ve dünyaya bakış açılarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Bakan Yanık, ailelere ve gençlere rehberlik amacıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Değerlendirme Komisyonu'nun çalışma yürüttüğünü belirtti. Komisyonda; çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikoloğun bulunduğu kaydeden Yanık, komisyonun tavsiye edilecek kitapları titizlikle incelediğini vurguladı. Bakan Yanık, kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitimi ve çocuk ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan değerlendirme formunun esas alındığını anlattı. Listedeki kitapların, evrensel ahlak kurallarına ve milli, manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak göstererek göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizen Yanık, ön elemeden geçen kitapların da ayrıca değerlendirme formundaki fiziksel ve içerik kriterlerine göre yeniden incelendiğini belirtti.

'KİTAP SAYISINI 1093'E ÇIKARDIK'

'Güvenli Kitap Listesi'yle ilgili çalışmanın güncellendiğini dile getiren Bakan Yanık, "Daha önce güvenli kitap listesi hazırladığımız 0-6 yaş grubuna gençlerimizi de dahil ettik ve listeyi 0-18 yaş aralığına genişlettik. Kitap sayısını da 472'den 1093'e çıkardık. Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerlendirme Komisyonumuzun oluşturduğu listeyi Bakanlığımızın internet sitesinden de 0-18 yaş çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının gelişimi ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanması, çocuklara değerlerin öğretilmesi, ailelere, kreşlere ve anaokullarına rehberlik edilmesi, kaliteli yayıncılığın teşvik edilmesi amacıyla yayınlıyoruz. Kitap listemizi sürekli güncelliyoruz. Aileler ve gençler Bakanlığımızın sitesini takip ederek listemizden yararlanabilir" dedi.

TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ VAR

Değerlendirme Komisyonu'nun 0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu 1093 kitabın bulunduğu liste, bakanlığın 'https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/' adresinden paylaşıldı. Listede içerik, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş gruplarına hitap eden, Türk ve dünya klasiklerinin de içinde bulunduğu farklı birçok türde kitap yer alıyor. Ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan listedeki kitaplar, bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklar için oluşturulan kitaplıklarda da yer alıyor. (DHA)