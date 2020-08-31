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Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54
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Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, EBA canlı ders programını paylaştı. Detaylı bilgi için öğrenci ve velileri 'http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr' adreslerine yönlendiren Bakan Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukEğitim Bilişim Ağı
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