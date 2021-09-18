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Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Eylül 2021 Cumartesi 12:55
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Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

ilan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların 29 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
BASIN İLAN KURUMUBalıkesir ÜniversitesiAkademik Birimöğretim üyesiÖğretim Elemanı
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