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Bazı illerde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İşte o iller...

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Şubat 2021 Salı 10:15
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Bazı illerde eğitime kar engeli

KONYA'NIN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyitl Ali Büyük, twitter hesabından yaptığı duyuruda Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 16. Şubat  Salı günü yüz yüze  eğitime ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti.  KONYA (DHA)

ISPARTA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Isparta’da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Isparta’da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır” açıklaması yaptı. ISPARTA (DHA)

YOZGAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Yozgat'ta gün içerisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" dedi.  YOZGAT (DHA)

KIRŞEHİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırşehir’de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir il genelindeki tüm okullarımızda (Destekleme Yetiştirme Kursları da dahil) 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün eğitime arar verildi” ifadeleri kullanıldı. KIRŞEHİR (DHA)

KIRIKKALE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırıkkale'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kırıkkale'de gün içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile kent genelinde mevcut açık olan okullar ile anaokulu ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ara verilen eğitim 16 Şubat 2021 Salı günü uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek. KIRIKKALE (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarKışEğitimOkulöğrenciöğretmenTatil
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