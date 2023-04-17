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Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu

Bilim Akademisi, Genç Bilim İnsanları Ödül Programı "BAGEP"in 2023 yılı sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi’nden 9 genç bilim insanı başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı. Sabancı Üniversitesi toplam 9 ödül ile en çok ödül kazanan üniversite oldu

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:11
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Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL- Üstün başarılı genç bilim insanlarının belirlenerek, ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacıyla her yıl Bilim Akademisi tarafından verilen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülleri (BAGEP), sahiplerini buldu. Sabancı Üniversitesi bu yılki ödüllerde tam 9 ödül alarak en çok ödül alan üniversite oldu. 

Bilimi her zaman kendilerine öncelikli rehber olarak aldıklarını belirten Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici şunları söyledi:

“Sabancı Üniversitesi olarak gerek eğitim programlarımızın kalitesi ve özgünlüğü gerekse bilim dünyasına yaptığımız katkılarla dünyanın önde gelen araştırma üniversitlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda fakültelerimizde ve merkezlerimizde, yurtiçi ve yurtdışından aldığımız proje destekleriyle öncü ve fark yaratan araştırma faaliyetlerini hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken en önemli farkımız ise güçlü akademisyen kadromuz. Son üç yıl içinde %85’i Türkiye dışındaki üniversitelerden doktoralı olmak üzere, toplam 58 tam zamanlı yeni öğretim üyesini kadromuza kattık. Bu öğretim üyelerimizin 33’ü ise doğrudan yurt dışından gelerek üniversiteye katılan akademisyenlerimizden oluşmakta. Güçlü kadromuzla 2023 BAGEP Ödülleri’nde aldığımız çok sayıda ödül de akademik zenginliğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu. Genç akademisyenlerimizi gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.” 

HABER: BURHAN AKDAĞ 

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