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Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günü 9 Nisan’da Güney Kampüs’te

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yer alan Mühendislik Fakültesi’nde 9 Nisan’da gerçekleşecek. Yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar için düzenlenen etkinliğe, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katılarak programlar hakkında detaylı bilgi paylaşacak.

05 Nisan 2023 Çarşamba 19:19
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Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları Tanıtım Günü 9 Nisan’da Güney Kampüs’te

İSTANBUL- Boğaziçi Üniversitesi’nde lisansüstü programların tanıtımı 9 Nisan’da üniversitenin Güney Kampüsü’nde yer alan Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenecek. Tanıtım gününde akademik hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmek isteyen adaylar, 7 enstitüsünün çeşitli alanlarda sunduğu lisansüstü programlarının kabul şartı, eğitim ile araştırma müfredatı, akademik kadrosu ve diğer imkanları hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Adayların sorularını da programlarda lisansüstü dersler veren akademisyenler yanıtlayacak.

TANITIM SEMİNERLERİ DE DÜZENLENECEK

Yüksek lisans, doktora ve ikinci öğretim yüksek lisans programlarıyla ilgili kurulacak tanıtım stantları Mühendislik Fakültesi giriş katında 11.00 ila 16.30 saatleri arasında açık olacak. Bu kapsamda düzenlenecek tanıtım seminerleri de yine Mühendislik Fakültesi dersliklerinde yapılacak. Bu seminerlerde adaylar detaylı sunumlarla programlar hakkında bilgilendirilirken, akademisyenlere soru da yöneltebilecek.

Bu yıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nden toplamda 49 lisansüstü program adaylara tanıtılacak.   

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Programları
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