Bursa'daki meslek lisesinde depremzede öğrenciler için "konteyner sınıf" üretiliyor

BURSA AA- Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen okullardan Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri, sınıf ve yaşam alanı olarak kullanılacak 200 konteyneri tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün iki konteynerin yapımı tamamlanıyor ve bunlar belirli periyotlarda vinçlerle yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

Okul müdürü Bekir Aktaş, AA muhabirine, Bakanlığın talimatıyla 20 Şubat'ta konteyner üretimine başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 44 konteyner üreterek bölgeye gönderdiklerini belirten Aktaş, "Konteynerlerimizin bir kısmı derslik, bir kısmı yaşam alanı olarak kullanılacak." dedi.

Aktaş, şu anda bilgisayar laboratuvarı niteliğinde konteynerler hazırladıkları bilgisini verdi.

Üretimde 12 öğretmen ve 26 öğrencinin görev aldığını dile getiren Aktaş, "Daha önce hiç konteyner üretmemiştik. Teknik çizimlerine ulaştıktan sonra arkadaşlarımızla oturduk, toplantımızı yaptık ve üretime başladık." ifadesini kullandı.

Aktaş, deprem bölgelerine gönderdikleri konteynerlerin içine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanyada toplanan yüzlerce koli oyuncağı da koyduklarını aktardı.

200 konteyneri tamamlamak için temmuz ortasına kadar çalışmayı planladıklarına değinen Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki daha sonra yine ihtiyaç duyulursa yaz boyunca da çalışabiliriz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmak istiyorlar. Öğrencilerimiz de çok memnun. Yaraları sarmak için hep beraber elimizden geleni, üzerimize düşeni yapmaktayız. Bu süreçte meslek liselerinin önemini göstermek amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha da fazlasını yapmaya çalışacağız. Pandemi döneminde dezenfektan ve temizlik malzemesi üreterek o süreçte de kendimizi ispat etmiş bir okuluz."

Hafta sonlarında da çalışıyorlar

Elektrik Elektronik Bölümü Alan Şefi Bülent Pekşin de konteynerlerin 21 metrekare alana sahip olduğunu, 2 ve 3 milimetre kalınlıkta saclardan imal edildiğini anlattı.

Üretimdeki sac kalınlığı ve diğer özelliklerinin şartnameyi karşıladığını vurgulayan Pekşin, "Antipas boya, yerlerde de marin boya kullanarak ısı yalıtımlı konteynerler üretiyoruz. Diğerlerine göre bir avantajı var: Profil dönüş değil, özel bir şase üzerine kurulu olduğu için daha kalın, daha etli, daha sağlam, sonraki yıllarda da tekrar tekrar kullanıma uygun bir konteyner." diye konuştu.

Pekşin, konteyner üretimi için dersler dışındaki saatlerde ve hafta sonları çalıştıkları bilgisini verdi.

Öğrencilerden Yiğit Büyükdağ ise depremden etkilenen arkadaşlarına destek olmaya çalıştıklarını, konteynerlerin kaynak ve boyamalarını yaptıklarını belirtti.

Afetzedeler için üretim yapmanın kendilerine de iyi geldiğini kaydeden Büyükdağ, ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.