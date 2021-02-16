Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1572
ALTIN
406.147
DOLAR
6.9263
STERLİN
9.6472
EURO
8.4214
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...

Burslu eğitim için başvurular başladı

Farklı birçok kritere göre öğrencilere sunulan burs programlarına başvurular başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept de bu kapsamda aday başvurularına açıldı. Başvurular, 2 Nisan’a kadar devam edecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:06
0 Okunma
Burslu eğitim için başvurular başladı

İSTANBUL - YKS başarısının yanı sıra ilgi alanları, mesleki yetkinlikler, proje ve girişim fikirleri de üniversite adayları için burslu eğitimin yolunu açıyor. İhtiyaç, başarı, aktif spor faaliyetleri gibi kriterlere göre sunulan burs olanakları dışında üniversite adayları için burs ödülü bulunan kabul programları da var.  Burslu eğitim arayışında olan adayların başvurularını; proje ve girişimleri, katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, aldıkları ödüller, sertifikalar, hobileri, yurt dışı deneyimleri, yabancı dil, sanat veya spora olan ilgileri, gelecek planları çerçevesinde geniş bir yelpazede değerlendiren bu programların burslarından yararlanmak için YKS’ye girmek ön koşul.
 

8 FAKÜLTE İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, 2019’da devreye aldığı yetkinlik bazlı burs programı We Accept’in de aday başvurularına açıldığı duyuruldu. Üniversitenin adaylara özel resmi web sayfasından yaptığı açıklamada, “2021 YKS adaylarının başvuru yapabileceği, burs ödüllü kabul programında üniversitenin hukuk, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, sanat ve tasarım, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri olmak üzere 8 fakültesindeki ücretli kontenjanlar için geçerli. Başvuruların dijital yapıldığı, ödüllü burs programına ilişkin tüm ayrıntılara adaylar dijital başvuru adresinden erişebilecekler” denildi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamada, “Programın birinci dönem başvuruları, 2 Nisan 2021’e kadar https://we-accept.com adresinden yapılabilecek. Sonuçlar 9 Nisan 2021’de açıklanacak. Program başvurularının ikinci dönemi 5 Nisan’da, üçüncü dönemi ise 31 Mayıs’ta başlayacak. Burs değerlendirme süreci; formların incelenmesi, mülakat ve komisyon değerlendirme olmak üzere üç aşamada yapılıyor. Programda, komisyona başvurusu sunulan adayların kişisel bilgileri, etik ilkeler nedeniyle gizli tutuluyor” ifadelerine yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Burslu EğitimBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ten flaş açıklama
YÖK'ten flaş açıklama
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans