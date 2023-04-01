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Çocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi İkinci Dönem Mezunlarını Verdi

Albaraka Türk tarafından düzenlenen “Çocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi” mezunlarını vermeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da proje sonunda gerçekleşen etkinlikte, dönemi başarıyla tamamlayan çocuklara Eğitim Sertifikaları takdim edildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:30
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Çocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi İkinci Dönem Mezunlarını Verdi

İSTANBUL- Albaraka Türk Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen “Kodlama Eğitimleri” projesinin ikinci dönemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Uzman eğitmenlerce yürütülen projenin başlıca amaçları arasında kodlamayı çocukların eğitim hayatlarının bir parçası haline getirmek yer alıyor. Projenin müfredatı kapsamında oluşturulan Temel ve İleri Düzey Kodlama Eğitimleri, çocukların gelişen teknoloji odaklı dünyaya daha iyi hazırlanmasını katkı sağlıyor. 

Kodlama eğitimleri, çocukların eğlenerek öğrenebilmeleri adına Albaraka Türk ve AlbarakaTech Global’de görev alan sekiz eğitmen tarafından hazırlanarak, animasyon ve sunumlarla daha keyifli bir hale getirildi. Kodlamanın ve çocukların buluşturulduğu eğitim bu yıl toplamda 111 çocuğu ağırladı.

Aileler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan söz konusu proje; problem çözme, algoritmalar, akış şemaları, değişkenler, kontrol yapıları, koşullu eylemler, döngüler gibi çeşitli konuları barındırıyor. Eğitmenler, verilen dersler ve kodlama aracılığıyla tasarladıkları yeni uygulamalarla teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bu sayede, çocukların akıllı cihazlarda geçirdikleri sürenin daha verimli ve üretken bir hâle getirilmesi amaçlanıyor. 

Eğitim programının ardından Sertifika Takdim Programı gerçekleştirildi

Çocukların geleceğine yatırım yapmak amacıyla başlatılan on iki haftalık eğitim programının tamamlanmasının ardından başarılı olan öğrenciler için sertifika takdim etkinliği düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen etkinliğe; Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Umut Çakmak, AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu ile Banka Genel Müdür Yardımcıları ve Birim Müdürleri de katıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan çocuklara aileleri ve eğitmenleri eşlik etti.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kodlama EğitimleriÇocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi
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