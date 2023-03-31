Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.855,70
ALTIN
1.221,06
DOLAR
19,20
STERLİN
23,80
EURO
20,94
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatına dokunan Darüşşafaka Cemiyeti, 160. yılına girmenin gururunu yaşıyor

31 Mart 2023 Cuma 11:18
0 Okunma
Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

İSTANBUL- 30 Mart 1863 yılında, Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki beş Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti; 160 yıldır her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla ve verdiği nitelikli eğitimle hayatları değiştirmeye devam ediyor. 

Günümüzde anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara sekiz yıl boyunca ücretsiz, yatılı nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bugüne kadar mezun ettiği binlerce öğrencisiyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatıyor. 

Kuruluşunun 160. yılını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı sade bir törenle kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve bağışçıları ile bir araya geldi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı’nın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’in konuşmasıyla sürdü. Törende öğrencilerin sunduğu “Hayal Perdesinde 160 Yıl” adlı performans büyük bir beğeniyle izlendi ve “Kelimelerle Darüşşafaka” filmi seyircilerin alkışlarını topladı.

160 YILLIK, KÖKLÜ EĞİTiM GELENEĞİ

Darüşşafaka Cemiyeti’nin tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160., Eğitim Kurumlarımızın 150. kuruluş yılını, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuyla bir şölen olarak kutlamayı planlamıştık. Ancak geçtiğimiz ay güzel ülkemizde yaşadığımız ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketleri, bir anda tüm gündemimizi değiştirdi. Depremlerin yarattığı hasar, başta devletimiz olmak üzere halkımızın olağanüstü katkılarıyla giderilmeye çalışılsa da hepimizin ruhunda derin izler bıraktı. Tüm ülkemize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu yaraları sarmak için Darüşşafaka Cemiyeti olarak var gücümüzle çalıştığımızı bu vesile ile tekrar belirtmek isterim” diye konuştu.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EğitimDarüşşafaka Cemiyeti160. YılıEğitimde Fırsat Eşitliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den Ücretsiz Beslenme Desteği
İBB'den Ücretsiz Beslenme Desteği
MEB 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yapacak
MEB 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yapacak
Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi
Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans