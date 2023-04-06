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Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine İyilik Katoloğu İle Destek

Migros, depremden etkilenen çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok markanın iş birliğiyle önemli bir kampanya başlattı

06 Nisan 2023 Perşembe 11:08
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Depremden Etkilenen Çocukların Eğitimine İyilik Katoloğu İle Destek

İSTANBUL- Migros, deprem bölgesinde yaraların bir an önce sarılabilmesi amacıyla verdiği destekleri anlamlı bir kampanya ile sürdürüyor. Deprem bölgesindeki çocukların eğitim hayatına destek olmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile bir kampanya başlatan Migros’un çalışmasına birçok marka da destek veriyor. Hazırlanan “İyilik Kataloğu”ndaki ürünler yüzde 30’a varan indirimlerle satışa sunulurken, her bir ürün için belirlenen miktarlardaki tutarlar depremzede çocukların eğitimi için TEGV’e aktarılıyor. “İyilik Kataloğu”ndaki ürünlere 81 ildeki Migros mağazalarından ve online uygulamalarından ulaşılabiliyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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