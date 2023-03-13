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Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 662 bin 502 öğrenci dersbaşı yaptı.

13 Mart 2023 Pazartesi 09:50
Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 62 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.
Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.
Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.
Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKahramanmaraşDepremOkulöğrenciEğitim
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