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Depremzede Çocuklar İçin İşBirliği

Hatay ağırlıklı olmak üzere deprem bölgelerinde, Turkcell ve Oğuz Holding’in ortaklaşa başlattığı proje ile depremzede çocuklarımızın morallerini arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir ay süreyle devam edecek projede, meyve suyu dağıtımı ile çocuklara ikramda bulunuyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 21:06
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Depremzede Çocuklar İçin İşBirliği

İSTANBUL- Afet bölgesindeki çocuklarımız, depremin olumsuz etkilerinden açık hava sinemaları gösterimiyle uzaklaşıyor. Turkcell’in 50 kişilik ekibi ile etkinliklerini gerçekleştirdiği projeye yüzde yüz yerli ve milli sermayeye sahip Türkiye nin en büyük içecek üreticisi Oğuz Holding de Juss meyve suyu dağıtımı ile destek veriyor. Ayrıca bu dağıtımlar dışında çocuklara; boyama etkinlikleri, bisiklet kullanımı eğitimleri gibi eğitici ve öğretici birçok etkinlik yapılıyor.

ÇOCUKLARIN MUTLU OLABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE VARIZ 

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer: “11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında şüphesiz çocuklarımız geliyor. Oluşturulan alanlarda çocuklarımı oyunlar oynayarak, geçirdikleri deprem travmasını bir süreliğine de olsa unutuyor. Biz de bu kapsamda Turkcell ekibi ile bir proje başlattık. Proje boyunca çocuklarımıza az da olsa normale döndürecek etkinliklerin yanında dağıttığımız Juss meyve suları ikramlarımızla yüzlerini güldürmeyi hedefledik. Turkcell’ de projeye Fizzy, Pasaj, GNC gibi tüm markaları ile destek veriyor. Çocuklarımızın zamanla çok daha mutlu olabileceğine inanıyoruz ve onların yanında oluyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için böyle duyarlı bir proje içerisinde olmaktan da mutluluk ve onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Meyve Suyu Dağıtımı
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