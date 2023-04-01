Depremzede çocuklara çevrim içi eğitim desteği sağlanıyor

ADANA AA- Uzaktan eğitimin gündeme geldiği Kovid-19 salgını sürecinde kurulan "fundomundo.com" isimli çevrim içi eğitim platformu, 6 Şubat'taki depremlerden sonra 3-15 yaş arası çocukların eğitimine destek olma kararı aldı.

Sitede bir ara yüz geliştiren firma, buradan depremzede ailelerin başvurularını alarak gerekli incelemeden sonra çocukları yaşına göre belirlenen ders programına dahil ediyor.

Türkiye'nin her yerinde uygulamaya ücretsiz girebilen depremzede çocuklara, gönüllü eğitmenler tarafından okul öncesinden ilk ve orta okul seviyesinde yabancı dil, sosyal bilgiler, sanat, yaşam-sağlık, bilim-teknoloji, müzik, kişisel gelişim başlıklarında ders veriliyor.

Çevrim içi eğitim platformu aynı zamanda Adana merkez ve Pozantı ilçesindeki barınan depremzedelerin çocuklarına, çadır ve konteynerlerde bilgisayar ve internet altyapısı sağlayarak derslere katılma imkanı da sunuyor.

Programda yaklaşık 3 haftalık sürede 500'e yakın depremzede çocuğa 2 bin saatin üzerinde ders verildi.

Firma kurucusu Meriç Ekmekçi, AA muhabirine, okulların uzun süre tatil edildiği Kovid-19 salgını sürecinde firmalarını kurduklarını söyledi.

"Asrın felaketi"nden sonra programlarını depremzedelere ücretsiz açtıklarını aktaran Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Biz son 3 haftadır sahadayız. Şu anda 500'e yakın çocuğumuz yaklaşık 2 bin saatin üzerinde ders almış durumda bizim sistemimiz üzerinden. Okul öncesi, matematik, fen, aynı zamanda sanat ve müzikle alakalı derslerimiz var. Tamamen gönüllü eğitmenlerimizin bize sunduğu ders programımızı, depremden zarar gören bütün depremzede çocuklarımıza ücretsiz veriyoruz."

Gönüllü eğitmenler de başvurabilir

Ekmekçi, deprem nedeniyle "Birlikte daha güçlüyüz" başlığında hazırladıkları ara yüze sadece depremzede çocuklar değil, eğitim vermek isteyen gönüllü eğitmenlerin de başvurabileceğini belirtti.

Şu anda 3 çevrim içi eğitim merkezlerinin olduğunu aktaran Ekmekçi, "Biz bunu en kısa sürede 50 noktaya taşımak istiyoruz. Bilgisayar, mobilya, konteyner, çadır gibi ihtiyaçlarımız var. Bunun için hem ulusal hem uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Sistemden faydalanan çocukların sayısını önümüzdeki 6 ay içinde 100 bine ulaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Adana'da depremzedelerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurdun bahçesine kurulan çadırda ders alan ilkokul 3. sınıf öğrencisi İsmail Berat da derslerini bu sistem üzerinden takip ederek geri kalmadığını söyledi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Ömer Kadir Çelebi de çevrim içi derslerde kitap okumanın yanı sıra resim de yaptıklarını kaydetti.