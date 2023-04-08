Dev gurur buluşması

İSTANBUL- Bahçeşehir Kolejinin farklı kentlerdeki 35 kampüsünde eğitim gören, aralarında başarısıyla Türkiye’nin gündemine oturan Gül Karen Aça’nın da bulunduğu dünyanın sayılı 477 üniversitesinden kabul alan 161 öğrencinin buluşması büyük gurur yaşattı. BUEK Başkanı Enver Yücel, “Bu başarılar sayesinde görüyoruz ki biz artık dünya okulu olmuşuz. Bizler için çok gurur verici” dedi.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören 18 yaşındaki Gül Karen Aça, aralarında Harvard ve Stanford’un da bulunduğu dünyanın en önemli 9 üniversitesinden kabul alınca Türkiye gündemine oturdu. Karen, bu başarısıyla adından söz ettirdi ve hem ülke çapında hem de dünyada gurur kaynağı oldu. Bahçeşehir Koleji, Karen’in yanı sıra farklı kentlerdeki 35 kampüsünde eğitim gören ve dünyanın sayılı 477 üniversitesinden kabul alan 161 öğrenciyi Kemerburgaz’daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüsünde bir araya getirdi. Gurur buluşmasına, BUEK Başkanı Enver Yücel, eşi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcıları ile okulların yöneticileri katıldı. Buluşmada, Gül Karen Aça’nın dışında, Harvard, Stanford, Oxford, MIT, John Hopkins ve DUKE gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden kabul alan 161 öğrenci de hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Özlem Dağ, bu başarının Türkiye için de gurur verici olduğunu söyleyerek, “Bugün geldiğimiz noktada öğrencilerimiz yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her noktasında üretecek, topluma değer katacak ve dünya vatandaşı olarak topraklarından aldıkları güçle evrensel değerle ve bilimle dünyayı ileriye taşıyacak bir güç haline geldiler. Bu yüzden hepinizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi. Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, “Şimdi artık dünyaya açılacaksınız. Dünyanın bambaşka yerlerine gidiyorsunuz. Belki gittiğiniz yerde kalacaksınız, belki geri döneceksiniz belki başka ülkelere gideceksiniz. Nereye giderseniz gidin globalde olan tüm bilimsel yeni gelişmeleri alıp mutlaka kendi içinizde özümsemeniz kendinize göre bir yol bulmanız, ama bunu mutlaka geriye dönüp ülkenize transfer etmenizi bekliyoruz.” diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ