Diyarbakırlı Karen’den Harvard kabulüne sevinç

DİYARBAKIR- Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerden Harvard ve Stanford’un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterilen Karen, arkadaşlarıyla yaptığı online toplantıda Harvard Üniversitesinden kabul aldığını öğrenince sevinç çığlıkları atıp büyük mutluluk yaşadı.

Diyarbakır’da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, lise eğitimine Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde devam ediyordu. Bu yıl 12. sınıf olan, başarılı çalışmalarıyla ailesinin ve öğretmenlerinin büyük takdirini toplayan Karen, iki sene önce, Google ve Oxford’un ortak inisiyatifi “Rise for the World” tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.

AYNI ANDA SEKİZ ÜNİVERSİTEDEN KABUL

Annesi Müzik, babası Matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz Üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Bugüne kadar verdiği emeklerin karşılığını alan Karen, aynı anda hem Harvard ve Stanford’tan hem de toplamda 8 üniversiteden kabul alarak başarısını da taçlandırdı.

ONLİNE TOPLANTIDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Diyarbakır’dan yeni bir başarı hikayesine imza atan Karen, Harvard Üniversitesi sonuçlarının açıklanmasını online toplantıda arkadaşlarıyla birlikte bekledi ve kabul aldığını öğrenince “Harvard’a girdim” diye bağırarak sevinç çığlıkları attı, büyük mutluluk yaşadı.

“ÇABA ÇOK ÖNEMLİ, TEST ÇÖZMÜYORDUM”

Gurur kaynağı Karen, NASA tarafından desteklenen Conrad Challenge’da ilk 5 finalist olan bir proje hazırlamış, bu sene de The Earth Prize yarışmasında ilk 10 takım arasına girerek finalist olan Hemi Change takımında görev almıştı. Süregelen sorunların bilim ve iş birliğiyle çözülebileceğine inandığını söyleyen Karen, “Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Çaba da gerçekten çok önemli. Çalışırken ilgi alanlarımı keşfettim. Test çözmüyordum ancak sürekli projelerde ve yarışmalarda yer alıyordum. Herhangi bir fırsattan bir şey çıkabileceğime inandığımda peşinden gidiyorum. Farklı insanlarla çalışmakta bana çok şey kattı. Benden sınıf olarak alt dönemdeki arkadaşlarımla da yakından çalıştım, onların da fikirleri çok önemliydi” dedi.

“HARVARD, STANFORD REDDETMEK ÇOK ZOR”

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden birisi olmasında empati, azim, dürüstlük, görev aşkı gibi birçok kriterin bulunduğunu söyleyen Karen, “Şu an çok mutluyum, 18 yıldır devam eden bir emek var ve bunların hepsinin böyle güzel bir yere bağlanması beni çok mutlu ediyor. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim, belli değil. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime, aileme uzun uzun danışıp karar vermek istiyorum. Harvard’ı reddetmek çok zor. Stanford’u reddetmek çok zor. Etraflıca düşünmek istiyorum.” diye konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN