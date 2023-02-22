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Edirne'de meslek liseliler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu hazırlıyor.

22 Şubat 2023 Çarşamba 15:20
Edirne'de meslek liseliler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Edirne

Meslek lisesinin moda tasarım teknolojileri atölyesinde öğretmen ve öğrenciler, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindekilere destek olmak için kolları sıvadı.

Okul Müdürü Ali Sakarya, AA muhabirine, meslek liselerinin deprem bölgesinin ihtiyaçlarını sağlamak için seferber olduğunu söyledi.

Sakarya, ilk etapta su geçirmez ve soğuk havaya dayanıklı 110 tulumun hazırlanıp sevkinin sağlanacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Sakarya, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz gönüllü çalışıyor. Üretimini yaptığımız uyku tulumlar su geçirmez özellikli. İçinde elyaf ve polar malzeme kullanılıyor, fermuarlı bir şekilde hazırlanıyor. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımızın vücut sıcaklığını ideal derecede korumak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Birkan Mandacı da çalışmalarda gönüllü olarak yer aldıklarını dile getirdi.

Kalplerinin depremzedelerle birlikte attığını anlatan Mandacı, "Dikilen uyku tulumları depremzedelerin soğuktan korunmasını sağlayacak. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor, inşallah güzel bir faydamız olur." dedi.

Moda Tasarım Teknolojileri öğretmeni Naziye Gülverin de depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Oradaki vatandaşlarımızı gecenin ayazından korumak adına öğrencilerimizle birlikte uyku tulumu üretiyoruz. Çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneMeslek LiselilerUyku Tulumu
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