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Eksim Genç Enerji’den 30 gence kariyer ve gelişim fırsatı

Eksim Holding tarafından bu yıl 3.’sü devreye alınan Genç Enerji Programı’nda başvuru dönemi tamamlandı. Üniversiteden yeni mezun, yüksek lisans ile üniversite 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin kariyer ve gelişimine katkı sunmak üzere hayata geçirilen programa, yaklaşık 2000 aday başvurdu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:33
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Eksim Genç Enerji’den 30 gence kariyer ve gelişim fırsatı

İSTANBUL- Eksim Holding bünyesinde üçüncüsü devreye alınan Genç Enerji Programı’nda başvuru dönemi sona erdi. 1998 yılı ve sonrasında doğan, üniversiteden yeni mezun, yüksek lisans ile üniversite 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin kariyer ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen programa, yaklaşık 2000 aday başvurdu. Bir sonraki aşamada gerçekleşecek sınav ve mülakat sürecini başarıyla tamamlayan 30 genç yetenek, Eksim Holding ve grup şirketleri çatısı altında insan kaynakları, finans, Ar-Ge, yazılım, veri bilimi, satış- pazarlama ve üretim-planlama gibi 16 farklı departmanda kariyer imkanı bulacak. Bunun yanı sıra mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin de sunulacağı genç yetenekler, departmanlar arası geçiş yaparak farklı iş alanlarında deneyim edinme fırsatı yakalayabilecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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