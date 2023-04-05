Enerji Sektörünün İlk Kapsamlı Profesyonel Gelişim Programı Power MBA’in İkinci Dönemi Tamamlandı

İSTANBUL- Bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren enerji şirketi olma amacıyla projeler geliştiren Enerjisa Üretim, 2021 yılında başlattığı profesyonel gelişim programı Power MBA ile kariyerini enerji alanında sürdürmek isteyenlere eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. Enerjisa Üretim’in insan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile hayata geçirdiği Power MBA programının ikinci döneminde katılımcılar enerji sektörüne dair güçlü bir perspektif yakaladı.

Programın İkinci Döneminde 81 Mezun Verildi

Şubat ayında Winter/23 ikinci dönemi tamamlanan ve toplam 9 ay süren Power MBA programında Enerjisa Üretim çalışanlarının yanı sıra Türkiye ve yurt dışından 4 farklı ülkeden (Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan) enerji sektörünün değer zincirinde yer alan özel firma, kamu ve STK çalışanları katılım sağladı. Programda ayrıca; finans, enerji, bankacılık, danışmanlık ve mühendislik gibi birçok farklı sektörden katılımcılar yer aldı. Yaklaşık 128 saat süren ve yüzde 36 kadın, yüzde 64’ü erkek olan Power MBA’in ikinci döneminde toplam 81 kişi mezun oldu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI