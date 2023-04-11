Faydasıçok Vakfı, deprem bölgesine olan yardımlarını sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ- 11 ilimizi etkileyen büyük depremin ilk anından itibaren bölgeye ayni yardımlarda bulunan Faydasıçok Vakfı, deprem bölgesine yönelik yardımlarını eğitim alanında genişletti. Vakıf bölgedeki öğrencilerin kütüphane, oyun ve sosyal alan ihtiyacından hareketle Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi iş birliğinde Kahramanmaraş Elbistan Avrupalı Türk Konutları konteyner alanına kütüphane ve oyun alanı kurdu. Temin ettiği konteyneri kütüphaneye, sahra çadırını ise oyun alanına dönüştüren vakıf, Hasçelik ve Faydasıçok Vakfı bünyesinde yaptığı yardım çağrısı sonucunda gönüllülerin desteğiyle öğrencilerin ihtiyacı olan kırtasiye, oyuncak ve eğitimle ilgili malzemeleri tedarik etti. Öğrencilerin teknolojiye erişimlerini sağlamak adına kütüphane ve çadırı; bilgisayar, tablet, projeksiyon cihazı ve yazıcı gibi teknolojik ekipmanlarla donattı. Deprem yardımlarında üniversite öğrencilerini unutmayan ve bölgedeki 44 öğrenciye afet sonrası maddi destek sağlayan vakıf, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bursiyer kontenjanlarının tamamını deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerine ayırma kararı aldı.

Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok: “Vakıf olarak deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların karşılanması adına yaptığımız ayni yardımlarımız sonrası, eğitim anlamında da eksikleri gidermek adına hızla harekete geçtik. İlk etapta bölgenin gereksinimlerinin belirlenmesi için Elbistan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime kurduk. Öğrencilerin ders çalışabileceği bir ortama ve anaokulu, ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin oyun ve sosyal alana ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Sonrasında bölgeye kütüphaneye dönüştürdüğümüz konteynerimizi ve oyun alanına dönüştürdüğümüz sahra çadırımızı kurduk. Kütüphane ve oyun alanımızla deprem bölgesindeki çocuklarımızın bir taraftan eğitimleri için ihtiyaçları olan bilgi kaynaklarını karşılamak bir yandan da onları içinde bulundukları ortamdan az da olsun uzaklaştırarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak istedik. Bölgedeki bir diğer yardım adımımız üniversite öğrencilerine sağladığımız burslarımız ile de bu dönemde gençlerimizin, maddi kaygılardan uzak kalmalarını ve sadece derslerine odaklanmalarını amaçladık. Vakıf olarak, gençlerimizi ve çocuklarımızı zor zamanlarda burslarımız ve kişisel gelişim eğitimlerimiz ile destekleyerek yanlarında olmaya, eğitim hayatlarını kesintiye uğramadan devam ettirilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ