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Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak

Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayınladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 13:17
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Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'na 72 Profesör, Doçent, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek.     

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
KKTCGirneFinal ÜniversitesiHukuk FakültesiFen Edebiyat FakültesiYeni Çağrı
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