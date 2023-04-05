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Genç İstihdamına Katkı Sağlayan Dijital Çaylak Projesi Başvuruları Başladı

1 milyondan fazla istihdam açığı bulunan dijital pazarlama sektörüne nitelikli personel imkânı sunan Dijital Pazarlama Okulu, üniversite mezunlarına ve 4.sınıf üniversite öğrencileri için hazırladığı Dijital Çaylak projesi başvuruları başladı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:21
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Genç İstihdamına Katkı Sağlayan Dijital Çaylak Projesi Başvuruları Başladı

İSTANBUL- Son yılların trend mesleklerinin bulunduğu dijital pazarlama sektöründe nitelikli istihdam sorunu, büyümenin en büyük engeli olarak görülüyor. Sektörün devlet üniversitelerinde okulu veya bölümü olmaması bu mesleklere sahip olmak isteyenleri çıkmaza sürüklüyor.

 

Projenin eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluştuğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Sektörün en önemli sorununa çözüm bulmak adına MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak Dijital Çaylak projesini geliştirdik. Dijital Çaylak ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkanı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz. Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler.  Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak ajans bünyesinde de staj yapma imkânı buluyor. Eğitim ve staj toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor. Projeyi taleplere göre yılda 2 defa başlatıyoruz. Şu ana kadar 6 defa başvuruları aldık. Gelen taleplerden de oldukça memnunuz. Başvurularımız devam ediyor, 17 Nisan 2023 tarihine kadar başvuruları değerlendireceğiz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dijital Çaylak Projesi B
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