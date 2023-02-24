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Gezici Kütüphane Otobüsü, Elbistan'da çocuklara hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesine götürülen Gezici Kütüphane Otobüsü'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocukların yaşadıkları tramvayı atlatmasına çalışılıyor. 

24 Şubat 2023 Cuma 13:06
Gezici Kütüphane Otobüsü, Elbistan'da çocuklara hizmet veriyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen çocuklara yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından Elbistan'daki çadır kentte konuşlandırılan Gezici Kütüphane Otobüsü'nde çocuklara yönelik kitap okuma, oyun hamuru, sinema saati ve zeka oyunları gibi etkinlikler yapılıyor.
Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktat Malat koordinatörlüğündeki personelle düzenlenen etkinliklerde, çocuklara kitap ve oyuncaklar da hediye ediliyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, bölgede 20 Şubat'tan itibaren faaliyet yürüttüklerini söyledi.
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çaba sarf ettiklerini anlatan İpekdal, "Depremin ardından bölgede kütüphanecilik faaliyetleri de yürütülmekte. Çocuklarımıza yönelik kütüphane hizmetlerinin yanı sıra keyifli zaman geçirmeleri için zeka oyunlarından satranç etkinliklerine, sinema saatinden oyun etkinliklerine kadar pek çok faaliyet de gerçekleştiriliyor. Yaraların sarılması, acıların hafifletilmesini amaçlıyoruz. Evleri yıkılan, büyük acılar yaşayan vatandaşlarımız, çocuklarını mutlu görünce mutlu oluyor." dedi.
İpekdal, yaşanan acıların el birliğiyle aşılacağına, Türkiye'nin tek yürek olduğuna işaret ederek "Depremzede çocuklarımızın kütüphanemizde yüzlerinin gülmesi bizi mutlu ediyor. Onlara depremi unutturmaya, biraz olsun depremin etkilerini azaltmaya çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gezici Kütüphane OtobüsüElbistanKahramanmaraşDeprem
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