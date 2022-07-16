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Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünden, 2022 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30
Halk eğitim merkezlerinde kursiyer sayısı, 6 ayda 6 milyonu geçti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor. Bakan Mahmut Özer, Bakanlık olarak sadece eğitim çağındaki nüfusun değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşların eğitime erişimini artırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı ocak ayında kurslardan 602 bin 282, şubat ayında 720 bin 254, mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61 vatandaş yararlanmıştı. Nisan ayında katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi, mayıs ayında da hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katılım sağlamıştı. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 998 halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünde açılan 286 bin 225 kursa toplam 6 milyon 317 bin 933 kursiyer katıldı."

Bakan Özer, tüm vatandaşları hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik ettiklerini vurgulayarak, "Kursiyerlerin 3 milyon 681 bin 871'i kadın, 2 milyon 629 bin 62'si ise erkeklerden oluşuyor. Buna göre 2021 yılında 1 milyon 663 bin 223 kursiyer sayısına ulaşılırken, 2022 yılının ilk 6 aylık dönemindeki kursiyer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 379 oranında gerçekleşti. En çok kursiyere ulaşan iller sırasıyla Kilis, Erzincan, Mersin, Gümüşhane, Osmaniye, Edirne, Kütahya, Batman, Burdur, Denizli. Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900'ü 25-64 yaş grubunda bulunuyor. Açılan kurslardan 205 bin 280'i genel kurs kapsamında olup, katılan kursiyer sayısı, 4 milyon 761 bin 63'tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin 870 kursiyer katıldı." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBEğitimHalk EğitimKursKursiyer
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