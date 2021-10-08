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Haydi Kızlar Üniversiteye!

11 Ekim’de; Dünya Kız Çocukları gününe denk gelecek şekilde Mersin Belediyesi iş birliği ile yapılacak lansman ile proje resmi olarak duyurulacak.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Ekim 2021 Cuma 16:44
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Haydi Kızlar Üniversiteye!

ASLI MERCAN SARI

İZMİR

UCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, eğitimde fırsat eşitliği ve kız çocuklarının eğitiminin önemine dikkat çekmek, eğitim hakkını vurgulamak üzere “Güçlü Ucim, Güçlü Kızlar” isimli bir projeye başlıyor. Beş ilde orta öğrenimde eğitim gören 75 kız öğrenci, UCIM Derneği ruh sağlığı uzmanları ve eğitim uzmanlarından mentorluk ve danışmanlık alarak çeşitli atölyelerle üniversiteli olma yolunda vizyonlarını geliştirecek bir projeye katılacaklar. Projenin lansmanı, 9-10 Ekim’de dört Alışveriş merkezinde açılacak UCIM stantlarıyla, ünlü kadınların çocukluk fotoğrafları ve kız çocuklarına ilham verecek sözlerinin yer aldığı bir sergi ile başlayacak. 11 Ekim’de ise; Dünya Kız Çocukları gününe denk gelecek şekilde Mersin Belediyesi iş birliği ile yapılacak lansman ile proje resmi olarak duyurulacak.

“Güçlü Ucim, Güçlü Kızlar” projesinde; Mersin, Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir’de toplam 75 kız çocuğunun kendi yeteneklerini ve hayallerini keşfedebilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar eşliğinde dört hafta boyunca çeşitli bilimsel ve sanatsal atölyelere katılması sağlanacak kız öğrencilerle sonrasında iletişime devam edilerek öğrenim hayatlarında danışmanlık desteği verilecek.  

Yarının kadınları, daha eşitlikçi bir dünyada yaşayabilsin diye bugünün kız çocuklarını alanında profesyonel uzmanlarla buluşturmak ve daha güçlü bireyler yetişmesine katkı sunmak amacıyla başlatılacak proje, öncelikle Ankara Gordion, Ankara Forum AVM, Mersin Forum ve İzmir Bornova Forum AVM’lerinde 9-10 Ekim tarihlerinde açılacak sergi ve kurulacak UCIM bilgilendirme stantları ve çocuk atölyeleri ile başlayacak ve duyurulacak.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Mersin Belediyesi ile proje lansmanının yapılacağı konferansa ise alanında Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof. Dr. Arif Verimli ve Doç. Dr. Veysi Çeri gibi alanında uzman konuklar katılacak. Konferansta; çocuk hakları, eğitimde fırsat eşitliği konularında farklı panellerde katılımcılara önemli bilgiler aktarılacak.

Detaylı Bilgi için:
Cansu Kanburoğlu                                                                              Filiz Budak
Mersin Genel Merkez                                                                       İzmir Önleme Merkezi
0324 331 18 18                                                                                   Tel: 90 232 403 22 20

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Dünya Kız Çocukları GünüYeni ÇağrıAslı Mercan SarıHaydi Kızlar ÜniversiteyeUCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Ile Mücadele Derneği
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