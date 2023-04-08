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İELEV’in İlk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı'nda yapılan seçimle yeni yönetim kurulunu belirledi. İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker oldu.

08 Nisan 2023 Cumartesi 10:25
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İELEV’in İlk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker

İSTANBUL- İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı, İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay salonunda yapıldı. İELEV’in 2023-2025 dönemi için seçilen Dr. Seda Çelik Teker, vakfın tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 

İELEV’in başarılarıyla eğitim alanında kendinden gururla söz ettireceği hizmetleri daha yüksek düzeye çıkarmak, Sarı Siyah camia, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarına daha iyi bir öğrenim ve çalışma ortamı sunmak için çalışacak olan Dr. Seda Çelik Teker’in başkanlık ettiği kurulda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Prof. Dr. Gökhan Uzgören, Genel Sekreter olarak ise Gediz Cürgül görev alacak. İELEV’in yeni yönetim kurulunda Muhasip Üye Volkan Kurt olurken; üyeler Can Eren, Serdar Sumay, İdil Şanal, Prof. Dr. Serhat Koloğlugil, Doç. Dr. Elif Posos Devrani, Av. Zeynep Erverdi ve Hale Yılmaz Akçay oldular.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İELEVİstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
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