Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.059,35
ALTIN
1.244,78
DOLAR
19,44
STERLİN
24,31
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Rusya’nın başkenti Moskova’da Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenledi.

18 Nisan 2023 Salı 01:41
0 Okunma
İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu

İSTANBUL- Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna İSİB Yönetim Kurulunu temsilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliğini (KBSB) temsilen KBSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Akkaya ve İSİB yetkilileri katıldı. 

Türkiye’den 16 firmanın katıldığı Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında Rusya Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme, Isı Temini ve Bina Termal Fiziği Mühendisleri Derneği (ABOK) ile ortak bir çalışma yürütüldü.  Rusya tarafından toplam 47 katılımcının yer aldığı etkinlikte toplam 40 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti programı;  ABOK başkanı Profesör Iurii Tabubshchikov ve İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü'nün konuşmaları ile başladı. 6 Nisan Perşembe günü Isıtma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilirken 7 Nisan Cuma günü ise Havalandırma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. İkili iş görüşmeleri ise sunumlarla eş zamanlı olarak yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Ömer Kerman, etkinliği ziyaret ederek katılımcı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı gün akşamı Türk firmalar ve ABOK temsilcileri, İSİB tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.04.2023 01:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu
Bilim Akademisi tarafından verilen 2023 yılı BAGEP Ödülleri sahiplerini buldu
Mentorluk Programı Başlıyor
Mentorluk Programı Başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans