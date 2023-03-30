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İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrencilere Ödeme Miktarını Artırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 327 liraya yükseltti.

30 Mart 2023 Perşembe 17:52
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İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrencilere Ödeme Miktarını Artırdı

ANKARA AA- İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.

Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.

AA

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü(İŞKUR)şbaşı Eğitim Programları327 Liraya
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