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Kâğıthane Belediyesi 6 Bin Gencin YKS Ücretlerini Karşılıyor

Kâğıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılıyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 11:54
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Kâğıthane Belediyesi 6 Bin Gencin YKS Ücretlerini Karşılıyor

İSTANBUL- Kâğıthane’de binlerce genç üniversiteli olabilmek için çalışıyor. İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Kâğıthane’de belediye, sosyal desteklere bir yenisini daha ekledi. Gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in desteği sosyal medya hesabından duyurmasının ardından 6 bin 134 genç başvuru yaptı. Gençler sınav harçlarını ödedikten sonra banka dekontlarıyla belediyeye gelerek; sınav için ödedikleri paraları temin edebilecek. Başkan Öztekin destekten yararlanan tüm gençlere sınavlarında başarı dileklerinde bulundu.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Kâğıthane Belediyesi 6 Bin Gencin YKS Ücretlerini KarşılıyorSınav Giriş ücretleri
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