Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak

LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu'nda sınava giren koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler, sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini belirttiler. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 16:45
3 Okunma
LGS heyecanı sona erdi: Koronavirüs karantinasındaki çocuklar sınavlarının güzel geçtiğini söylediler

İSTANBUL, (DHA)

LGS için Kağıthane’de koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler için Ziyapaşa İlkokulu belirlendi. Okulda 10 öğrenci sınava alındı. 09.30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunun ardından, 11.30'da da ikinci oturumu gerçekleştirildi. Sınav 12.40’da sona erdi. Her çocuk, sınava tek başına alındığı sınıfta katıldı. Sınavın ardından okuldan çıkan öğrenciler alınan önlemlerden memnun olduklarını belirtti. Sınavdan çıkan Alican Adlım, "Sınav iyiydi, sözelde zaman biraz yetmedi ama kolaydı. Öğretmenler bize karşı sanki yoğun bakımdaki gibi hazırlanmışlardı. Birbirimize yaklaşmamıza izin vermiyorlardı" dedi. İrem Sultan Sarı, "Sınavım güzel geçti. Ama sayılsa biraz zorladı beni, onun dışında gayet güzel. Basit sorular, çıkmış sorular. Çözdüğüm testlerden de çıktı. Güzeldi yani. Bütün temizlik önlemleri alınmıştı. Öğretmenler de güzel ilgilendiler bizimle" diye konuştu. Eren Ekici ise, "Zorluydu. İyiydi, elimizden geleni yaptık. İyi bir şey bekliyorum. Hayalim iyi bir lise. Beşiktaş Anadolu ve iyi gelirse, olmazsa ortaokulda aldığım puanlarla gireceğim" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsLGSHeyecançocuklarSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
İstanbul'da ortaokul ve liseler yüz yüze eğitim başladı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
MEB Bakan Yardımcısı Özer: LGS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı
Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi
Bakan Selçuk, LGS çıkışında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans