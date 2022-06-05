LGS maratonu tamamlandı

1 milyon 236 bin 313 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda ter döktü. Merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bakırköy'deki Atatürk Ortaokulu önü de erken saatlerden itibaren adaylar ve veliler ile doldu. Adaylar kimlik kontrolü yapılarak, içeri alındı. Aileler okul bahçesinin dışında heyecanla çocuklarını bekledi. Sınav bitiminde veliler alkışlarla öğrencileri karşıladı.

Sınavdan çıkan Muhammet Enes Çakar, "İdare eder, yapabildiğim kadarını yaptım. 300 civarında puan bekliyorum" dedi.

Sınavın kolay olduğunu söyleyen Hümeyir Yalap "Sorular göz korkutucuydu ama hepsi kolay sorulardı, çok iyi sonuç bekliyorum" diye konuştu.

Elif Naz Güneş ise "Biraz zordu, matematikte zorlandım" dedi.

Ahmet Atilla Eren "Sözel zordu, matematik daha kolaydı. Sınav stresinden dolayı biraz kötü geçti ama yine iyiydi" diye konuştu.

Okul önünde saatlerce çocuğunu bekleyen veli Tolga Çam "Çok heyecanlıyız, inşallah hepsinin hakkında hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Öykü Temiz ise "Bence sayısal basitti, Sınav çıkışı 'bitti' diye bağırdım. İstediğim okulu kazanabileceğimi düşünüyorum. Sözelde çok uzun paragraflar vardı o biraz bizi zorladı" dedi.