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Liseliler görme engelliler için sesli ve kabartmalı coğrafya atlası hazırladı

Kayseri'de biri görme engelli üç liseli, görme engelli öğrenciler için Erciyes Dağı'ndaki endemik bitkilerin Braille alfabesiyle anlatıldığı sesli ve kabartmalı "Erciyes'in Doğal Florası, Coğrafya Atlası" tasarladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:22
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Liseliler görme engelliler için sesli ve kabartmalı coğrafya atlası hazırladı

KAYSERİ AA- Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nisa Şahin, coğrafya dersinde görsel içerikli konularda çok zorlandığı için kendisi gibi görme engellilere faydası olacak atlas geliştirmeye karar verdi.

Şahin ile sınıf arkadaşları Ali Ruhi Yüce ve Pakize Uçar, danışman öğretmenleri Ferhat Çekin'in koordinesinde, Erciyes'in endemik bitkilerini tanıtan, kabartma, Braille alfabesi ve sesli anlatımın bir arada olduğu atlas hazırladı.

Nisa Şahin, AA muhabirine, atlasın tüm engellilere fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Özellikle görsel derslerde sorunlar yaşadığını anlatan Şahin, "Çünkü dokunamıyordum, hissedemiyordum, bu yüzden de anlayamıyordum. Bu yıl da coğrafyada bitkiler konusunda çok zorlandım. Coğrafya dersini çok seviyorum ama bu konuyu anlayamamak beni çok üzdü. Bir şey yapmak istedim ve proje geliştirdik. Arkadaşlarımın desteğiyle bu atlası hazırladık." dedi.

"Dokunuyorum ve hissediyorum"

Şahin, görme engeli olmayanlar için de yazı ve görselin kullanıldığı atlas hakkında şu bilgileri verdi:

"Burada materyal üzerinde kabartılmış bitki var. Görme engelli arkadaşlarımız kabartmaya dokunup, Braille alfabesini okuyarak bu çiçeğin ne olduğunu anlıyor. Bir de sesli anlatım var. Telefona karekod okuttuktan sonra sitedeki seslendirmeyi dinleyip daha kolay anlayabiliyorlar. Hem kabartma hem de sesli açıklaması var. Hem kendi adıma hem de benim gibi görme engelliler adına çok mutlu oldum. Artık coğrafya dersinde bitkiler konusunu daha kolay anlıyorum. Dokunuyorum ve hissediyorum."

Öğrencilerden Pakize Uçar ise böyle bir çalışmaya öncülük etmenin çok heyecan verici olduğunu belirterek, atlasın sesli anlatımında Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almancanın da kullanıldığını aktardı.

Ali Ruhi Yüce ise Erciyes Dağı'nda 23 kez arazi çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Bu çalışmalarımızda bitkilerin enini boyunu, hangi enlemlerde boylamlarda yaşadığını ve diğer özelliklerini araştırdık. Laboratuvar ortamında daha detaylı inceleme yaptık. Bu proje geliştirilebilir. Sadece Erciyes için değil, bütün bitkiler, canlılar için de yapılabilir." diye konuştu.

Proje kapsamında 67 endemik bitkiyle ilgili çalışma yaptılar

Danışman öğretmen Ferhat Çekin de öğrencilerin hazırladığı "Erciyes'in Doğal Florası, Coğrafya Atlası" projesi ile TÜBİTAK'ın bu yıl 54'üncüsünü düzenlediği 2204-A Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olduklarını ve haziran ayında da Türkiye birinciliği için mücadele vereceklerini kaydetti.

Proje kapsamında 67 endemik bitkiyle ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Çekin, bunlardan 23'ünü atlasa eklediklerini, peyderpey eklemeye devam edeceklerini söyledi.

AA

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