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MEB'den, işitme yetersizliği bulunan öğrencilere özel kitap seti

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilkokula yeni başlayan işitme yetersizliği bulunan öğrencilere 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' başlıklı yardımcı ders materyali hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün paylaştığımız set, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Şubat 2021 Cuma 15:20
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MEB'den, işitme yetersizliği bulunan öğrencilere özel kitap seti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, ilkokula yeni başlayan işitme yetersizliği bulunan öğrencilere destek olmak amacıyla 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' başlıklı yardımcı ders materyali hazırlandı. Alanında bir ilk olan set, 2 Yardımcı Ders Aracı Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı Ve Etkinlik Kitabından oluşuyor. Okuma yazma sürecine aktif katılım sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşan 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' seti, işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken becerileri destekleyen, beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlayan kaynaklardan oluşuyor. Öğrencilere eğlenceli etkinlikler ve öğrenmeyi motive edecekler çalışmalarla okuma yazmayı sevdirecek 5 kitaplık setin dijital versiyonuna da ücretsiz ulaşılabiliyor.  

'TÜRKÇE KAZANIMLARINI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYOR'

Bakanlık olarak salgın sürecinde daha özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya çalıştıklarını belirten Bakan Selçuk, "Özel gereksinimli öğrencilerimizin zengin basılı ve dijital kaynaklarlarla hep yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve velilerimizle buluşturduk. Bugün paylaştığımız  ‘İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum’  seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor" dedi.

Kaynakların öğrencileri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işitme Yetersizliği Bulunan öğrencilerözel Kitap SetiMEB
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