Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.027,58
ALTIN
1.252,84
DOLAR
19,25
STERLİN
24,19
EURO
21,20
MEB'den özel okullarda "EYT" ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere "sözleşme" kolaylığı
Son Dakika
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...

MEB'den özel okullarda "EYT" ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere "sözleşme" kolaylığı

Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıya göre, EYT düzenlemesi ile emekli olacak özel okul öğretmenleri, aynı okulda yeniden görev yapmak isterse sözleşmelerini en az 1 yıllık süre koşulu olmadan imzalayabilecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:02
0 Okunma
MEB'den özel okullarda "EYT" ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere "sözleşme" kolaylığı

ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EYT düzenlemesi ile emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleri ile imzalanacak sözleşmelerde "En az 1 yıllık süre" şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi.

Yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan süreç nedeniyle özel öğretim kurumları ile ilgili personelin ve kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrenci ve kursiyerlerin mağduriyet yaşamaması için bazı kararlar alındığı anlatıldı.

Buna göre ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde birden fazla aynı türde kurumu bulunan ve kurum binalarının bir veya birkaçının sağlam ve dayanıklı olmadığı tespit edilen kurucuların, gerekli koşulları sağlayarak sağlam ve dayanıklı olduğunu belgelendirdikleri aynı türdeki diğer kurumlarının binasında 2023-2024 öğretim yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerine devam edebilmesine imkan sağlandı.

Aynı bölgede kurum binasının sağlam ve dayanıklı olduğunu belgelendiremeyen kurucunun farklı bir kurucuya ait sağlam ve dayanıklı olduğu belgelendirilen aynı türdeki başka kurum binasında da aynı süreye kadar eğitim yapabilmesi mümkün olacak.

EYT'li öğretmenlere özel düzenleme

Bakanlık, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak üzere görevden ayrılıp tekrar aynı iş yerinde göreve başlayacak personele yönelik de düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek. Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan "en az 1 yıllık sözleşme süresi" koşulu aranmayacak.

Bakanlık, bu durumdaki personelin bu sözleşmeyi imzalayarak görevden ayrılışını takip eden ilk iş günü yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme de yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EYT DüzenlemesiMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde rektörlerle "yüz yüze eğitim" toplantısı düzenledi
YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde rektörlerle "yüz yüze eğitim" toplantısı düzenledi
Enerji Sektörünün İlk Kapsamlı Profesyonel Gelişim Programı Power MBA’in İkinci Dönemi Tamamlandı
Enerji Sektörünün İlk Kapsamlı Profesyonel Gelişim Programı Power MBA’in İkinci Dönemi Tamamlandı
MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı
MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans