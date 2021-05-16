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MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerdeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Mayıs 2021 Pazar 12:54
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MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları,  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MEBYüz Yüze Eğitim
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