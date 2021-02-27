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MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, resmi ve özel tüm okullarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü planlanan yüz yüze eğitim ve sınavlara geçişin, illerin salgın koşullarına göre 2 Mart 2021 Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 17:36
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MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

'YERİNDE KARAR UYGULAMASINA BAĞLI OLARAK'

Açıklamada, "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBEğitimKoronavirüsPandemi
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