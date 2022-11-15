MEB: Mesleki eÄŸitim merkezlerinde Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 1 milyonu aÅŸtÄ±

ANKARA - Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, mesleki eÄŸitim merkezlerinde Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 11 ayda 1 milyonu aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â BakanÂ Mahmut Ã–zer, "TÃ¼rkiye'nin her noktasÄ±nda artÄ±k Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeler iÃ§in Ã§Ä±rak, kalfa, usta bulma ile ilgili hiÃ§bir sorun kalmadÄ±" dedi.



Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â 15 KasÄ±mÂ itibarÄ±yla mesleki eÄŸitim merkezlerinde, kayÄ±tlÄ± 1 milyon 33 bin Ã¶ÄŸrenci bulunuyor. Ã–ÄŸrencilerin yÃ¼zde 30'unu kadÄ±nlar oluÅŸturuyor. Mesleki eÄŸitim merkezlerinde en Ã§ok Ã¶ÄŸrenciÂ bulunanÂ alan, yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸiyle gÃ¼zellik ve saÃ§ bakÄ±m hizmetleri;Â 100 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸrencisi olan diÄŸer alanlar ise sÄ±rasÄ±yla motorlu araÃ§lar teknolojisi, yiyecek ve iÃ§ecek hizmetleri ve moda tasarÄ±m teknolojileri oldu.Â YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± olmaksÄ±zÄ±n meslek sahibi olmak isteyen en az ortaokul mezunu herkesin baÅŸvurabildiÄŸi, 33 alan ve 182 dalda nitelikli eÄŸitim imkanÄ± sunan mesleki eÄŸitim merkezlerinde 3 yÄ±l Ã§Ä±raklÄ±k, 1 yÄ±l kalfalÄ±k eÄŸitimleri veriliyor. Ã‡Ä±raklar 1658, kalfalar 2 bin 763 lira Ã¼cret alÄ±yor.



BAKAN Ã–ZER: YIL BÄ°TMEDEN HEDEFÄ°N Ã‡OK DAHA Ã–TESÄ°NDE OLACAÄžIZ



MilliÂ EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer iseÂ 25 AralÄ±k 2021'de 3308 sayÄ±lÄ± 'Mesleki EÄŸitim Kanunu'nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ liderliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanuni dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§mesiyle kendilerinin ilk etapta iÅŸaret ettiÄŸi 1 milyon kayÄ±tlÄ± Ã¶ÄŸrenci hedefine ulaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸu iÃ§indeyiz. Bu deÄŸiÅŸiklikle hem iÅŸveren hem de Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ã§ok cazip bir mekanizma Ã¼rettik. Yasal dÃ¼zenleme Ã¶ncesinde TÃ¼rkiye'deki Ã§Ä±rak ve kalfa sayÄ±sÄ± 159 bindi. Åžu anda mesleki eÄŸitim merkezlerinde kayÄ±tlÄ± 1 milyon 33 bin Ã¶ÄŸrencimiz bulunuyor. TÃ¼rkiye'nin her noktasÄ±nda artÄ±k Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeler iÃ§in Ã§Ä±rak, kalfa, usta bulma ile ilgili hiÃ§bir sorun kalmadÄ±. YÄ±l bitiminde bu hedefin Ã§ok daha Ã¶tesine geÃ§eceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â