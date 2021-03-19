Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1526
ALTIN
405.997
DOLAR
7.2619
STERLİN
10.0785
EURO
8.6408
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...

MEB, PIRLS hazırlıklarına başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 yıl aranın ardından Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'na (PIRLS-2021) katılacak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Mart 2021 Cuma 13:27
3 Okunma
MEB, PIRLS hazırlıklarına başladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması hazırlıkları çalışmaları kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, öğrenci başarısını izlemeyi amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlarda performansını değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını belirterek, "MEB olarak eğitim sistemimizin performansını sürekli izleyerek elde ettiğimiz bulgulara göre iyileştirmeler yapıyoruz. Bu bağlamda 4, 7 ve 10'uncu sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, Matematik ve Fen alanlarında kapsamlı bir izleme araştırması gerçekleştirdik" dedi.

20 yıl gibi uzun bir aradan sonra 2021 yılında PIRLS araştırmasına katılacaklarını söyleyen Özer, "Böylece, PISA'nın okuma alanında elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte öğrencilerimizin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarını zenginleştirmiş olacağız. Bu toplantılar serisi ile arkadaşlarımız bu ölçme değerlendirme sistemi ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapacaklar" diye konuştu.

'7 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK'

Özer, PIRLS araştırmasına Türkiye'nin yalnızca 2001 yılında katıldığını, bu araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde uygulanarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu araştırmanın, yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmadığını, ayrıca bu becerileri etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de kapsadığını vurgulayan Özer, "PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
MEBPIRLS Hazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
Bakan Selçuk: EBA destek merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler
Bakan Selçuk: EBA destek merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans